Bursa'da Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında taş ve sopalı kavga: 3 gözaltı

Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti.

Maçın ardından İnegöl ilçesinde kutlama yapmak için Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda toplanan Fenerbahçe taraftarları ile Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı. Birbirlerine laf atmaya başlayan taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.