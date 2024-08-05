Bursa’da geceyi aydınlatan yangın

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında, alevlere teslim olan bina küle döndü.

Bursa’da geceyi aydınlatan yangın

’da metruk bir binada yangın çıktı.

, Osmangazi ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, metruk binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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