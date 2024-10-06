Bursa’da geceyi aydınlatan yangın: 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Bursa ’nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Uluabat Mahallesi yakınında Bursa-Balıkesir yolundaki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bölgeye geldiklerini, sıcaktan yer yer eriyen tel örgülerin altından kaçan tavşanı gördüklerini anlatan Dile, “Köprü altında balık tutuyorduk, alevleri gördük önce, gökte kıpkırmızı bir ışık vardı. Bu tarafa yürüdüğümüzde palet fabrikasının yandığını anladık.” dedi.



Bölgeye geldiklerinde tavşanın ateşten kaçtığını, sonra da yeniden yuvasına dönmeye çalıştığını görünce onu kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Dile, “Alevler ilk geldiğimizde bayağı yüksekti, tüm paletler yanıyordu. Tavşanı kurtardık ve çalışmalara yardım ettik. Kovalamaca da oldu, üstüm başımdan da belli. Tavşanın üstüne atladım, çamurun içinde koştuk ama sonunda kurtardık.” diye konuştu.



Dile, yangından dolayı korkan tavşana su içirdiğini ve bir süre yanından ayırmayacağını da ifade etti.