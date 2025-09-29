Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: Altı öğrenci hastanelik oldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulu'nda altı öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulu'nda eğitim gören altı öğrenci, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.
Okul idarecilerinin ihbarı üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Çevredeki hastanelere sevk edilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.
- Gıda Zehirlenmesi
- Öğrenci
- Bursa Osmangazi