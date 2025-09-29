Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: Altı öğrenci hastanelik oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulu'nda altı öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulu'nda eğitim gören altı , henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

Okul idarecilerinin ihbarı üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Çevredeki hastanelere sevk edilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

