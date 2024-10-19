Bursa'da halı saha maçında acı son: Kalbine yenik düştü

27 yaşındaki Kaan Kaç, arkadaşlarıyla futbol oynamak için halı sahaya gitti. Maç sırasında fenalaşan gencin kalbi durdu.

Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran genci ambulansa alıp hastaneye götürdü.

Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.