Bursa'da halı saha maçında acı son: Kalbine yenik düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda halı sahada maç oynarken kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti.

Bursa'da halı saha maçında acı son: Kalbine yenik düştü

Olay, dün 23.37 sıralarında Kemalpaşa mahallesindeki halı sahada meydana geldi.

27 yaşındaki Kaan Kaç, arkadaşlarıyla futbol oynamak için halı sahaya gitti. sırasında fenalaşan gencin kalbi durdu. 

Bursa'da halı saha maçında acı son: Kalbine yenik düştü - 1

Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran genci ambulansa alıp hastaneye götürdü.

Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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