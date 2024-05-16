Bursa'da harçlık cinayeti: Halasını bıçakladı, babaannesinin boğazını kesti

Bursa'da harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı öldüren babaannesi Sabriye Balaban'ı da bıçakla boğazından yaralayan Yiğit Balaban "Üst soyu kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın babaannesi Sabriye Balaban ise torunundan şikayetçi olmadı.

Bursa'da harçlık cinayeti: Halasını bıçakladı, babaannesinin boğazını kesti

Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokak'taki bir apartmadan oturan Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi.

Anne-kız olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Yiğit Balaban, mutfaktan aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Anne ve kızı yere yığıldı, Yiğit Balaban ise kaçtı.

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Safiye Vardar'ın öldüğü belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Bursa'da harçlık cinayeti: Halasını bıçakladı, babaannesinin boğazını kesti - 1

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"DENGESİNİ KAYBEDİNCE ELİMDEKİ BIÇAK KALBİNE SAPLANDI"

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi.

Balaban, "Mutfakta tartışma yaşadık. Halam bana kızıp banyoya gitti. Epilepsi hastası olduğu için bir anda sinir krizi geçirmeye başladı. Mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Halam banyoda yerlerin ıslak olmasından dolayı bir anda dengesini kaybetti ve elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem bizi ayırmak isterken bıçak ona da isabet etti." sözleriyle kendisini savundu.

Bursa'da harçlık cinayeti: Halasını bıçakladı, babaannesinin boğazını kesti - 2

Torununun, kızını isteyerek öldürmediğini öne süren Sabriye Balaban, "Olayın yaşandığı gün Yiğit'in elinde bıçak gördüm. Öldürme anını hatırlamıyorum. Kızım Safiye Vardar bir anda banyodan çıkıp mutfakta yere yığıldı. O an öldüğünü anladım. Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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