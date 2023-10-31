Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Bursa'da hasta yakınından doktora saldırı

Bursa Şehir Hastanesi'nde Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış, bir hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Yaralanan doktor gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı. Saldırgan ise gözaltında.

Bursa'da hasta yakınından doktora saldırı

'da kadın doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı.

Bursa Şehir Hastanesi Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını T.E. girdi.

Bursa'da hasta yakınından doktora saldırı - 1

Hasta yakını, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten doktor, hasta yakınından dışarı çıkmasını istedi. Sinirlenen T.E. doktora saldırdı.

Hasta yakınının yumruk atması nedeniyle yaralanan Nihan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

Bursa'da hasta yakınından doktora saldırı - 2 Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış

Gözaltına alınan hasta yakınının sorgusu sürüyor.

Doktorun dövülmesi nedeniyle hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...