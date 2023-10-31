Bursa'da hasta yakınından doktora saldırı

Bursa'da kadın doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı.



Bursa Şehir Hastanesi Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını T.E. girdi.

Hasta yakını, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten doktor, hasta yakınından dışarı çıkmasını istedi. Sinirlenen T.E. doktora saldırdı.

Hasta yakınının yumruk atması nedeniyle yaralanan Nihan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı. Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış Gözaltına alınan hasta yakınının sorgusu sürüyor.



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