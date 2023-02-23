Bursa'da hastanede korkutan yangın

Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde yangın çıktı. Hastalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da hastanede korkutan yangın

'da hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Çekirge Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanı fark eden hastane personeli alevlere müdahale ederken, hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bursa'da hastanede korkutan yangın - 1

İhbar üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından, hasta kabulüne tekrar başlandı. Kazan dairesindeki elektrik sisteminden çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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