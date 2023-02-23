Bursa'da hastanede korkutan yangın

Bursa'da hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu.



Merkez Osmangazi ilçesindeki Çekirge Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanı fark eden hastane personeli alevlere müdahale ederken, hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.