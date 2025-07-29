Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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