Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Bursa'da havai fişek atarak yangına neden olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık açıklamasında, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
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