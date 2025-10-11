Bursa'da hayvan yemi yüklü TIR devrildi: İki kişi ağır yaralı

Bursa'da Ahmet S. yönetimindeki hayvan yemi yüklü TIR, İnegöl ilçesi Güney Kestane mevkisinde devrildi.



Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile TIR'da bulunan Saliha S. ağır yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



TIR'da yüklü hayvan yemleri kaza nedeniyle yol kenarına saçıldı.