Bursa’da heyelan. Sahil yolu ulaşıma kapandı
21.02.2026 02:02
Anadolu Ajansı
Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.
Toprak kayması meydana gelen Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı.
Altıntaş yolu Beyaz Kayalar bölgesinde dün saat 23.00 sularında toprak kayması meydana geldi. Tonlarca toprakla kaplanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu kapandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
