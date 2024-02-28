Bursa'da hırsız, polisten kaçmak için ağaca tırmandı

Bursa'da 2 ayrı iş yerinden çelik kasa ile laptop ve cep telefonu çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden biri, yakalanacağını anlayınca polisten kaçmak için ağaca tırmandı. Ekiplerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı zanlı ağaçtan inip, bir kez daha kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bursa'da hırsız, polisten kaçmak için ağaca tırmandı

'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankarayolu Caddesi'ndeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden içerisinde 7 bin TL olan çelik kasa, sağlık ocağından da hemşire ve doktora ait 2 laptop ve 1 telefonun çalındığı ihbarı sonrası polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin 24 suç kaydı ve 3 suçtan aranması bulunan Emre T. (20), 4 suç kaydı olan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) oldukları tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adresleri belirlenen şüphelilerden Ahmet A. ile Berat Ç. sokakta yürürken yakalanırken, karşısında polisleri gören Emre T. bir ağaca tırmanarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Emre T. ağaçtan inip, bir kez daha kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, çalıp tarlaya sakladıkları çelik kasa ile evlerinde sakladıkları 2 laptop ve cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

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