Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da bir kişi, yakalamaya çalıştığı evine giren hırsızlık zanlısı tarafından bıçakla yaralandı.

Anadolu Ajansı 17.09.2021 - 08:26

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

İlişkili Haberler

Kırklareli'nde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki çifti öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırklareli'nde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki çifti öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da evinin mutfağında sesler geldiğini duyan Necibiye Budakoğlu (42) kontrol amacıyla gittiği mutfakta biriyle karşılaştı.

Zanlıyı yakalamaya çalışan Budakoğlu, çıkan arbedede karnından bıçakla yaralandı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Budakoğlu, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...