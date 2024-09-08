Bursa'da hurdalıkta yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da hurdalıkta yangın

Çelebi Mehmet Mahallesi Çetinsoy Sokak'ta bir firmaya ait açık alandaki atık malzemeler, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevleri bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alan ekipler, yangını söndürdü.

Yanan hurda yığınları, kepçe yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak soğutma çalışması yapıldı.

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