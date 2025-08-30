Bursa'da husumetlilerine kurşun yağdırdı

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi üzerinde silahlı saldırı meydana geldi.



Pazardan alışveriş yapıp evlerine dönen H.A. ve Y.K., arkalarından gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Kurşunların isabet ettiği iki şüpheli, hafif şekilde yaralandı.



Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Yıldırım Araştırma Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Kemalettin A. ve Şener A. olduğu tespit edildi.



Polis ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakaladı.



16 SUÇ KAYDI VAR



Saldırıyı gerçekleştiren ve 16 suç kaydı olan Kemalettin A. hedefinin yaralılardan biri olmadığını, Y.K. isimli kişi olduğunu söyledi.



Olayla ilgili inceleme devam ediyor.