Bursa'da, İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

Bursa'da, İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı- Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı. Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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