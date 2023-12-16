Bursa’da iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt Yolu üzeri Metal Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Davut Doğukan D. (22) yönetimindeki otomobil, Alanyurt istikametinden gelip Akpınar Caddesine dönüş yapmakta olan Emre Y. (23) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcular Alihan Utku Y. (21) ve Halis S.(22) ile diğer araçtaki yolcu Yusuf G. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.