Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde Emircan A. (24) idaresindeki otomobil, saat 14.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen İlyas K. (67) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile otomobildeki yolcu Nehir A. (4) ve hafif ticari araçtaki yolcu Hüseyin C. (69) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

