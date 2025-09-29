Bursa'da iki çocuk oyun parkını ateşe verdi
Bursa'da iki çocuk, mahalledeki oyun parkını ateşe verdi. Bir bölümü yanan parkta, hasar oluştu.
Bursa'da iki çocuk, oyun parkını ateşe verdi.
Olay Yıldırım ilçesine bağlı Arabayağı Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre yaşları 10 ila 13 arasında değişen iki çocuk, mahalledeki oyun parkını ateşe verdi.
Yangın kısa sürede parkın plastik oyun gruplarına sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Parkta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mahalle sakinleri, çocukların güvenliği ve kamu malına verilen zarar nedeniyle endişeli.
