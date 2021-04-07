Bursa'da iki günde 1,5 aylık su birikti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 64, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 74 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 69 olarak tespit edildi.



Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile ocak ayına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Uludağ’da eriyen kar sularının barajların doluluk oranını daha da artıracağı kaydedildi.



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