Bursa'da iki günde 1,5 aylık su birikti

Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa’da iki günde eriyen kar sularıyla birlikte iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 15 artış göstererek yüzde 54’den 69’a yükseldi. Hiç yağış olmasa bile Bursa’nın 9 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.

İHA 07.04.2021 - 10:34

Bursa'da iki günde 1,5 aylık su birikti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 64, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 74 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 69 olarak tespit edildi.

Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile ocak ayına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Uludağ’da eriyen kar sularının barajların doluluk oranını daha da artıracağı kaydedildi.

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