Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde İzmir istikametine seyreden Yunus Özen'in (31) kullandığı otomobil, Kültürpark mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araç daha sonra çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Yunus Özen ve kardeşi Ozan Özen'i (21) ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yunus Özen, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan Ozan Özen'in ise hayatı tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Bursa'da iki kardeşi ayıran feci kaza
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'da, İzmir Yolu'nda direğe çarpan otomobilde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı.