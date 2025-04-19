Bursa'da iki katlı binada yangın çıktı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bulunan iki katlı binada çıktı.

Yangını görenler durumu 112 Acil Servis Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangınca can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.