Bursa'da iki katlı binada yangın paniği

Bursa'da iki katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.



Kemerçeşme Mahallesi Şen Sokak üzerinde bulunan ve yabancı uyrukluların kaldığı öğrenilen iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevrede oturan vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ise olay yerindeki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.