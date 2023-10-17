Bursa'da iki kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu

Soruşturma dosyası bütün olarak değerlendirildiğinde uçak kazasının, vefat eden pilot Hakan Köksal'ın hava şartlarına bağlı olarak pilotaj hataları sayılabilecek kusurlu eylemleri neticesinde gerçekleştiği anlatılan kararda, bu kusurlu eylemler dahilinde Köksal'ın ve yolcu statüsünde bulunan Burcu Sağlam'ın yaşamını yitirdiği bilgisi aktarıldı.



Savcılıkça, kazada üçüncü kimselere atfedilebilecek kusur bulunamadığı, bu durumun ilgili uzmanlık raporuyla da sabit olduğu hususları gözetilerek, şüpheli ve olay hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Geçen yıl aralık ayında Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü. Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçakta bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.

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