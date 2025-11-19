Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
19.11.2025 02:56
DHA
Bursa'da iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet M. (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanında giden Batuhan S. (18) idaresindeki otomobile yandan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan 35 BOB 361 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet M. ile yanında bulunan Serdar T. (20) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı