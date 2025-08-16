Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Körekem Mahallesinde meydana geldi. Erkan Irmak (29) yönetimindeki 16 BKU 005 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki 16 BJF 95 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 16 BKU 005 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Erkan Dinç’in (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Savaş Ayhan (31) ile Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.