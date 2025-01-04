Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: İki yaralı

Bursa’da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.



Kaza 11.30 sıralarında İznik-Yenişehir Yolu üzerinde Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 16 BKC 735 otomobil ile seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mehmet A., idaresindeki 16 UZ 738 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



Kazayı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.



İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.