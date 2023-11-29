Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Yaşar S. (53) yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Dinçer U. (50) yönetimindeki servis minibüsüne çarptı.
Kazada minibüsteki işçiler Rumeysa T. (26), Faruk E. (23), Yunus T. (22), Emine K. (29), Ayşe A. (50), Naime K. (45) ve Nurgül İ. (49) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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