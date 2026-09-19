Bursa'da ilginç görüntü. 700 kişi aynı tepsiden 50 kilo iskender yedi
19.09.2026 13:09
Vatandaşlar üç metrelik tepside sunulan iskendere yoğun ilgi gösterdi.
Bursa'da düzenlenen gastronomi festivalinde 700 kişi aynı tepsiden 50 kilogram İskender yedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin köklü mutfağını dünyaya tanıtmak, asırlık gastronomi kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve yerel üreticileri görünür kılmak amacıyla Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlendi.
Festival kapsamında, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla özel bir sunum gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Bahadır Tanrıverdi liderliğinde usta şefler tarafından hazırlanan üç metre uzunluğundaki tepside İskender kebap servisi yapıldı.
Festival Merinos Parkı'nda gerçekleşiyor.
50 KİLO İSKENDERİ 700 KİŞİ YEDİ
50 kilogram et kullanılarak hazırlanan dev İskender kebap, festival alanına kurulan özel masada vatandaşların damak tadına sunuldu.
Tereyağı ve domates sosuyla lezzetlendirilen kebaba vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İskender kebabı yaklaşık 700 kişinin yediği belirtilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.