Bursa'da ilginç olay: Kayıp olduğu sanılan kişi kendisini arama çalışmasına katıldı

İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesinde Jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir kişinin kaybolduğu ihbarını aldılar.



Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.



Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenmeye başladılar. Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kimi aradıklarını sordu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince gerçek ortaya çıktı.

Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp kişiyi evine bıraktılar.