Bursa’da indirim izdihamı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ev eşyası mağazasında açılışa özel indirim uygulanınca izdiham yaşandı.
Bursa’da mağaza açılışında indirim izdihamı çıktı.
İnegöl’de açılışa özel indirim kampanyası yapıldı.
Satılacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
Uzun kuyruklar oluşturan bölge halkı, görevlilerin kapıları açmasıyla bir anda içeri girmek isteyince izdihama neden oldu.
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