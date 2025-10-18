Bursa’da inşaat mağdurları eylem yaptı: "Ev hayalimiz kabusa döndü"

Bursa’da konkordato ilan eden bir inşaat firmasıyla ilgili mağduriyet yaşayan vatandaşlar, satış ofisi önünde eylem yaptı. Teslim edilmeyen konutlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten grup, firma yönetimine tepki gösterdi.



Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protestoda, “Evimiz nerede?”, “Hakkımızı istiyoruz” yazılı pankartlar taşındı. Eylem sonunda vatandaşlar, yanlarında getirdikleri siyah balonları gökyüzüne bırakarak tepkilerini dile getirdi.



"3 BİN 500 HAK SAHİBİ BELİRSİZLİK İÇİNDE"



Grup adına açıklama yapan Saliha Göker, firmanın 16 Haziran’da konkordato ilan etmesiyle binlerce kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Göker, “Dişinden tırnağından artırarak ev sahibi olma hayali kuran 3 bin 500 hak sahibi ve yüzlerce tedarikçi büyük bir buhran yaşıyor.” dedi.



Farklı projelerde de benzer mağduriyetlerin bulunduğunu ifade eden Göker, “9 projenin hiçbirinin teslim edilmemiş olması, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve satış sonrası yaşanan sorunlar vatandaşların güvenini sarsmıştır.” diye konuştu.



Bazı projelerin ruhsatlarının iptal edildiği, bazı arsaların konkordato ilanından hemen önce üçüncü şahıslara devredildiği, bazı projelerde ise henüz inşaat başlamadan maket üzerinden satış yapıldığı iddia edildi.



NE OLMUŞTU?



16 Haziran’da konkordato ilan eden firmanın yetkilileri hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül’de firma yöneticilerinden 5 kişi gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., A.A. ve E.T. tutuklandı, M.A. ve V.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Ayrıca iki şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.