Bursa’da inşaatta beton kalıbı patladı: 5 işçi yaralı

Bursa ’da bir inşaatta yaşanan iş kazasında 5 işçi yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İşçiler, beton döktüğü sırada kalıbın patlamasıyla göçük oluştu. İki işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla yaralanırken, üç işçi göçük altında kaldı.

İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Üç işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan beş işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.