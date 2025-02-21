Bursa'da iş merkezinde yangın: Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

Yangın, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında çıktı. Prizden çıktığı öngörülen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



Yangın sonrası ekipler, dumanları boşaltmak için pencereleri açmaya başladı. Ekipler o sırada yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 40 yaşındaki Sinem Ablay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi içi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.