Bursa'da iş yeri yangını

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan oto yedek parça dükkanına da sıçradı.



Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.



Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen ve soğutma işlemi devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.