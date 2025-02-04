Bursa'da iş yeri yangını: Müdahale sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'da iş yeri yangını: Müdahale sürüyor

'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve bitişikteki işletmelerin zarar görmemesi için çalışmasını sürdürüyor.

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