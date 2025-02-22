Bursa'da işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan işçi servisine, duramayan halk otobüsü çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kumla Caddesi üzerinde dün saat 23.30 sıralarında kar nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan işçi servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ortasında yan durdu.
Aynı yönde ilerleyen halk otobüsü de buzlanma nedeniyle duramayıp, işçi servisine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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