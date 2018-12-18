Bursa'dan İnegöl'deki bir fabrikaya işçi götüren Doğan Güneş (42) yönetimindeki servis minibüsü sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Ümitalan mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda şarampole yuvarlandı.
Kazada yaklaşık 50 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Doğan Güneş ile işçiler Ayfer Yoldaş (19), Yahya Yılmaz (46), Rüstem Aydın (41), Mümtaz Orhan (36), Yusuf Öztürk (30), İbrahim Şentürk (43), Ayşe Acun (35) ve Fatma Uzgur (44) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.