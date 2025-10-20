Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoya yapılan operasyonda, başka illere sevk edilmek üzere TIR’a yüklenmek üzere hazır 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.A. ve E.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.