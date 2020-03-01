Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira para cezası

Mudanya'da kaçak hafriyat dökümü yapan şoför suç üstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesindeki boş bir arsaya kaçak hafriyat dökümü yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, arazide kaçak hafriyat dökümü yapanları belirlemek için harekete geçti.

Arazide gözlem yapan ekipler, özel bir şirkete ait olduğu belirlenen kamyonun alana gelerek hafriyat döktüğünü tespit etti. Kamyonun başına giden ekipler, sürücüyü suç üstü yakaladı.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat dökümü yapan şirkete 265 bin 497 lira cezai işlem uyguladı.

