Bursa’da kaçak tütün operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi

Kaçak tütün mamulleri satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince 8 Ekim’de, önceden belirlenen iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda 4 sigara sarım/dolum makinesi, 22 bin 300 adet tütün doldurulmuş makaron sigara, bin 200 paket kaçak sigara, 18 kilogram kıyılmış tütün, 60 adet elektronik sigara likiti ile 7 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İş yerlerinden birinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, iş yeri sahipleri hakkında ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.