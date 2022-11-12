Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 36 yaşındaki Nazlı Meral, yakınları tarafından evinin yatak odasında vücudunun üç yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.



Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi.

Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, kadının oturduğu eve gitti.

Nazlı Meral.

Eve giren yakınları, Nazlı Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Nazlı Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Nazlı Meral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.