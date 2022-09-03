Bursa'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla kendisini yaraladı.



Kahraman Ç, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen bir süre önce boşandığı Fadime C'nin yanına gitti



Burada kadına tabancayla ateş eden şüpheli, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.



Fadime C. ile boşandığı eşi Kahraman Ç.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fadime C. ve Kahraman Ç'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Fadime C, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Hastanedeki tedavisi süren Kahraman Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.