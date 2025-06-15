Bursa'da kadın cinayeti: Eşini katledip intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eşi Hatice Canbolat’ı (53) tabancayla vurarak öldüren Murat Canbolat (58), aynı silahla intihar etti.



Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi.

Murat Canbolat, bilinmeyen nedenle eşi Hatice Canbolat'ı tabancayla başından vurdu.

Silah seslerini duyup gelen yakınlarının ikna etmeye çalıştığı Canbolat, dairenin kapısını kilitledikten sonra kendini de aynı silahla başından vurdu.

Dairenin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hatice ile Murat Canbolat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Öte yandan çiftin 5 çocuğunun olduğu, Murat Canbolat'ın özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.