Bursa'da kadın cinayeti: İkinci kez bıçakladı, bu defa öldürdü

Bir kadın daha eski eş cinayetine kurban gitti.

Olay akşam saatlerinde Bursa Yıldırım'da meydana geldi.



Sevgi Ş. ile Doğan Ş., İncirli Caddesi’ndeki parkta tartışmaya başladı.



Tartışma büyüdü, Doğan Ş., 27 yaşındaki Sevgi Ş.'yi defalarca bıçaklayıp kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polisin kısa sürede yakaladığı Doğan Ş.'nin Sevgi Ş.'yi daha önce de bıçakladığı ortaya çıktı.