Bursa'da kadın cinayeti: Silahla vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın silahla vurularak katledildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bursa'da kadın cinayeti: Silahla vurulmuş halde bulundu
2024'te 420 kadın öldürüldü

2024'te 420 kadın öldürüldü

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Bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak'ta, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da kadın cinayeti: Silahla vurulmuş halde bulundu - 1

Yaralanan ve isminin Fatma Elif K. olduğu belirlenen genç kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Elif K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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