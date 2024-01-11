Bursa'da kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü

Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan Y.A. (24) bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Petek A. (24) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., bıçakla eşinin boğazını kesti.



Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Petek A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Y.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Adreste yapılan incelemenin ardından Petek A'nın cesedi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

