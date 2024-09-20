Bursa'da kadın müdür yardımcısının kapısını kıran müdür açığa alındı

Bursa'da kadın müdür yardımcısının odasının kapısını tekmeleyen, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olaya ilişkin inceleme soruşturma başlatıldı.



İddiaya göre, yaklaşık bir yıldır sorun yaşadığı okul müdürü, kadın müdür yardımcısını penceresi olmayan, revir olarak kullanılan bir odaya geçirmek istedi.

Müdür yardımcısı bulunduğu odayı boşaltmak istemeyince, okul müdürü önce anahtar, pense gibi araçlarla kapıyı açmaya çalıştı.

ÇEKİÇ VE TEKMELERLE KAPI KIRDI

Açamayınca da çekiç ve tekme atarak kapıyı kırdı. Kadın müdür yardımcısı o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerin basına yansımasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı müdürü açığa aldı.

Ayrıca, açığa alınan okul müdürüne kamu malına zarar vermekten suç duyurusunda bulunuldu.

Olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. Söz konusu okul yöneticisi daha önce de "Şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız." sözleriyle tepki toplamıştı.