Bursa’da kadın öğretmene okul önünde silahlı saldırı

Bursa’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N. okul önünde silahlı saldırıya uğradı.



Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Gizem N'yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.



Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Belinden yaralanan öğretmenin Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.