Bursa'da kahvedeki kavgada kan aktı! Muhtar ile kardeşi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi muhtarı Barış Genç (51) ile yanındaki kardeşi Ahmet Genç (49), kahvede tartıştıkları Hüseyin Kahraman tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vurularak yaralandı.

Bursa'da kahvedeki kavgada kan aktı! Muhtar ile kardeşi yaralandı

Kahvede oturan mahalle muhtarı Barış Genç, Hüseyin Kahraman ile iddiaya göre 'tarımsal sulama' meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmaya, muhtarın kardeşi Ahmet Genç de dahil oldu.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Kahraman, yanında bulunan av tüfeğiyle muhtar Barış Genç ile kardeşi Ahmet Genç'e ateş açtı. Saçmaların bacaklarına isabet ettiği Genç kardeşler yaralanırken, saldırgan kaçtı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Kahraman’ın yakalanması için çalışma başlattı.

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